Лондон, , 12:29 — REGNUM Южнокорейские дочерние предприятия Hanhwa Group приняли участие в Международной выставке-ярмарке вооружений Defence and Security Equipment International (DSEI). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, выставка-ярмарка проходит в выставочном центре ExCeL London в Лондоне в период с 10 по 13 сентября.

DSEI — одна из крупнейших выставок вооружений в Европе, в которой принимают участие более 1600 компаний из 70 стран мира.

Известно, что на 154 кв. м. стенде представители Hanwha Corporation, Hanwha Defense, Hanhwa System представили свои разработки, включая самоходную артиллерийскую установку K9 Thunder, бронированную машину, систему наблюдения Quantum Eye.