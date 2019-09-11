Пекин, , 12:05 — REGNUM В сеть «утекла» информация о дате презентации будущих смартфонов Mi 9 Pro 5G and Mi MIX 4 от китайского производителя Xiaomi. Об этом 11 сентября сообщил портал Gizmochina.

Компания пока что не называла дату презентации устройств, ожидается, что она пройдет 24 сентября 2019 года. На какое-то время на сайте Xiaomi появилась страница (впоследствии она была удалена) с информацией о том, что оба устройства будут представлены в один день. Ожидается также, что в этот же день будет представлена новая ОС компании MIUI 11.

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Ранее Xiaomi сообщила, что второй смартфон компании с поддержкой технологии 5G получит сверхбыструю беспроводную зарядку мощностью 30 Вт.

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