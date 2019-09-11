Вашингтон, , 11:14 — REGNUM Компания Tesla разрабатывает аккумуляторы для электрокаров с ресурсом 1,6 млн км. Об этом сообщается на сайте Teslarati.com.

Ведущий исследователь аккумуляторов Tesla Джефф Дан и сотрудники отделения физики и атмосферных наук Университета Далхаузи опубликовали документ, в котором говорится о разработке аккумуляторных элементов, способных работать более 1 млн миль (1,6 млн км) или 20 лет.

Стоит отметить, что этот ресурс аккумулятора будет в два раза превышать срок службы нынешних батарей. Таким образом, продолжительность жизни аккумуляторной батареи вырастет с 1,6 тыс. до 6 тыс. циклов заряда.

По словам главы компании Tesla Илона Маска, выпуск электрокаров с такими аккумуляторами может сделать прибыльным каршеринг Robotaxi.

Напомним, у полицейских американского города Баргерсвилл появился электрокар Tesla Model 3. По мнению правоохранителей, данная модель электромобиля Илона Маска лучше типичного для полицейских США Dodge Charger. Они отмечают, что Model 3 имеет хорошую управляемость и не столь дорог в обслуживании.

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