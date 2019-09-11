Москва, , 10:45 — REGNUM Британская автокомпания Rolls-Royce создала особую модель купе Wraith в честь ночной Москвы. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Коллекция купе Rolls-Royce Wraith Motor

Называется линейка Black and Bright. В неё входят купе, окрашенные в три уникальных цвета: ярко-зеленый (Brennen Green), оранжевый (Orande Metallic) и пурпурный (Twillight Purple). Помимо этого модели имеют акценты чёрного цвета (Diamond Black).

Дизайнер направления персонализации Bespoke Мэтт Дэнтон, сообщил, что вдохновением для создания новой модели послужила яркая палитра ночной Москвы. При этом саму линейку авто он назвал «темным альтер-эго» модели Wraith.

«Зеленые огни «Москва Сити», искры фар пролетающих автомобилей, теплый свет фонарей и иллюминация исторической высотки — именно так я представляю московскую ночь», — сказал Дэнтон.

Напомним, за первые семь месяцев 2019 года в Москве было продано 50 экземпляров новых автомобилей британской марки Rolls-Royce. Таким образом, за отчётный период на столицу России пришлись почти две трети продаж машин компании.

Читайте также: Появились подробности о кроссовере Rolls-Royce Cullinan