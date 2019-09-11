Керчь, Крым, , 10:09 — REGNUM При нынешнем уровне российского кораблестроения постройка подобных вертолетоносцев в указанный срок будет непростой задачей, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в среду, 11 сентября, комментируя сообщения о проекте строительства двух кораблей водоизмещением до 15 тысяч тонн.

Ранее ТАСС со ссылкой на информированные источники сообщил, что на заводе «Залив» в Керчи в 2020 году предполагается начать строительство первых двух российских универсальных десантных кораблей. Постройка должна быть закончена к 2027 году.

«В условиях сегодняшнего уровня российского кораблестроения постройка головного вертолётоносца такого водоизмещения в 7-летний срок будет непростой задачей.

В некоторой степени может помочь опыт постройки кормовой части французского универсального десантного корабля «Мистраль», но технологии тогда были переданы лишь в небольшом объеме — полная передача планировалась в случае заказа Россией третьего и четвертого кораблей.

В целом поставленная задача достаточно амбициозна — в случае успеха в кораблестроении повысятся серьезные новые компетенции. Но не нужно забывать и про возможность серьезного сдвига сроков вследствие сложностей, возникающих при постройке», — отметил Леонид Нерсисян.