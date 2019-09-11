Берлин, , 09:36 — REGNUM Немецкая автокомпания Audi представила гибридную версию модели RS7 Sportback. Сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Audi RS 7 Sportback Audi-mediacenter.com

Гибрид получил название A7 Sportback 55 TFSI e quattro. От базовой версии новинка отличается электрифицированным агрегатом. В него входит 248-сильный турбированный четырехцилиндровый мотор объёмом 2 л и электромотор мощностью 141 л. с. Итоговая мощность агрегата равна 362 «лошадям», агрегат работает с 7-скоростной коробкой передач S tronic. Привод у авто 4×4.

С 0 до 160 км/ч спорткар разгоняется за 5,7 секунды. При этом его максимальная скорость равна 250 км/ч. Аккумулятор расположен под багажным отделением. На одном аккумуляторе электрокар может проехать 40 км.

Напомним, в компании Audi сообщили, что их специалисты ведут разработки новой технологии освещения Digital OLED для авто. Они смогут предупреждать других водителей об опасностях на дороге через заднюю оптику. Так, по информации автопроизводителя, система может использовать символы для предупреждения сзади едущих машин о предстоящих опасностях, таких, например, как «черный лед» или затор.

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