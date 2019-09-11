Москва, , 07:45 — REGNUM В августе в России было продано 501,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 1,7% больше, чем в августе 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В общей сложности с января по август 2019 года в стране было перепродано порядка 3,5 млн единиц легковых машин с пробегом, что на 0,1% меньше, чем год назад.

Самая большая доля отечественного авторынка подержанных легковушек у отечественной марки Lada. В августе объем перепродаж машин АвтоВАЗа составил 124,4 тыс. единиц. Это на 0,9% меньше, чем годом ранее.

Второе место в марочном рейтинге занимают машины японской компании Toyota. За месяц было перепродано 54,8 тыс. моделей данной компании (+0,3%). Тройку лидеров замыкает ещё одна японская компания — Nissan. Машины этой марки в августе поменяли 27,9 тыс. автовладельцев (-0,3%).

Четвёртое и пятое места занимают соответственно бренды Hyundai (26,5 тыс. ед.) и KIA (25,3 тыс. ед.).

Напомним, по итогам семи месяцев 2019 года реализация подержанных люксовых машин в РФ выросла на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Всего с января по июль на авторынке России было продано 1108 люксовых автомобилей с пробегом.

Читайте также: Назван регион — лидер в РФ по объему рынка люксовых авто с пробегом