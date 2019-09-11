Москва, , 07:28 — REGNUM Технический проект российских вертолетоносцев почти завершён, строительство кораблей начнут в Крыму весной 2020 года. Об этом сообщили 11 сентября два источника в отрасли.

Два универсальных десантных корабля (УДК) первыми в России смогут принимать на борт вертолеты. Их заложат на вервях судостроительного завода «Залив» в мае будущего года. Сдача головного корабля планируется до конца 2027 года.

Водоизмещение каждого УДК составит до 15 тыс. тонн, на кораблях смогут разместить более десятка вертолетов разных классов, для десантных кораблей предусмотрена большая доковая камера, пояснил один из собеседников ТАСС.

Контракт на постройку кораблей подпишут в ближайшие месяцы, когда будет завершена разработка технического проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2010 году Россия и Франция договорились о строительстве для ВМФ РФ четырех вертолетоносцев «Мистраль», однако в 2014 году французская сторона приостановила выполнение соглашения на фоне антироссийских санкций. В дальнейшем контракт был окончательно расторгнут, а уже построеные корабли получил Египет.

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