Москва, , 07:24 — REGNUM Продажи новых смартфонов от Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начнутся в России 20 сентября, сообщили в российском офисе компании.

Так, iPhone 11 будет доступен в шести цветах: белом, черном, зеленом, желтом, фиолетовом и цвете PRODUCT (RED). Гаджеты будут иметь память 64, 128 и 256 ГБ, цена начинается от 59 990 рублей.

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут доступны в темно-зеленом, серебристом, золотом и цветом «серый космос» с памятью 64, 256 и 512 ГБ. Цена начинается от 89 990 руб.

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Бюджетный iPhone 11 оснащен LCD-экраном, диагональ смартфона — 6,1 дюйма. Модель имеет двойную камеру и оснащена процессором A13 Bionic. Более дорогие модели — iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max — получили экран Super Retina XDR, новинки оснащены тройной камерой. Диагональ iPhone 11 Pro составляет 5,8 дюйма, Pro Max — 6,5 дюйма.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября Apple представила в своей штаб-квартире в Купертино (США, штат Калифорния) новые iPhone11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple впервые с 2016 года представит новую бюджетную версию смартфона iPhone, которая станет преемником модели iPhone SE. Модель гаджета будет представлена весной 2020 года и будет ориентирована в первую очередь на рынки развивающихся стран, где компания в последнее время заметно уступила Huawei и другим конкурентам.

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