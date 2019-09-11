Гуанчжоу, Китай, , 06:35 — REGNUM Город Гуанчжоу на юге Китая ввел 9 сентября в эксплуатацию систему распознавания лиц для входа на двух станциях метро, сообщает агентство Синьхуа.

Вместо использования билетов или прикладывания смартфонов к специальным аппаратам, пассажиры могут улыбнуться в экран для того, чтобы открыть турникет. Для распознания имени человека и его регистрации в системе метро Гуанчжоу потребуется всего около полсекунды, а также официальное расширение для приложения обмена короткими сообщениями WeChat.

Оплата будет снята через один из использованных ранее пассажиром методов оплаты. Система была установлена на станции Гуанчжоута третьей линии и Тяньхэчжихуэйчэн двадцать первой линии. Далее планируется снабдить ими каждую станцию метру.

Метро Гуанчжоу насчитывает 478 км в длину при среднем ежедневном объеме пассажиров в количестве около 9 млн человек. Внедрение новых технологий стало возможным в том числе и благодаря прокладке инфраструктуры связи пятого поколения 5G.

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