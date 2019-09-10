Купертино, США, , 21:38 — REGNUM Американская технологическая компания Apple в своей штаб-квартире в Купертино (США, штат Калифорния) представила новые iPhone11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Новый iPhone11 в отличие от предыдущей модели получит ещё одну камеру разрешением 12 мегапикселей. Эта камера будет оснащена режимом Night Mode, который позволит должен улучшить качество фотографий, сделанных в темном помещении или же ночью.

Вся оптика нового iPhone11 получит двукратный оптический зум. А одна из камер вообще будет широкоугольной.

В итоге камера сможет снимать видео в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. при этом фронтальная камера сможет записывать видео сразу в режиме замедленной съемки.

Новый iPhone11 будет оснащен дисплеем Liquid Retina. Его диагональ — 6,1 дюйма.

Разработчики утверждают, что новый iPhone11 будет работать на час дольше, чем iPhone XR.

Стоимость iPhone 11 составит $699. Базовая модель будет доступна в шести цветах.

Модель с приставкой Pro будет также оснащена третьей камерой — телефото. Про iPhone 11 Pro от iPhone 11 Pro Max будет отличаться размер — диагональ последнего составит 6,5 дюйма.