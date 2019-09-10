Москва, , 18:42 — REGNUM В 2020 году завершатся государственные испытания новейшего противолодочного комплекса «Ответ», сообщает 10 сентября телеканал «Звезда» со ссылкой на заместителя министра обороны России Алексея Криворучко.

Комплекс «Ответ», созданный компанией «Гидроприбор», начал производиться в опытно-серийном варианте с 2019 года. Ракетные комплексы этого типа в данный момент проходят госиспытания, которые завершатся в 2020 году.

Об этом Алексей Криворучко сообщил журналистам в ходе своего визита на оборонные предприятия концерна «Гидроприбор» и ЦНИИ «Электроприбор».

По словам замглавы Минобороны РФ, ракетный комплекс «Ответ» создан для уничтожения подводных лодок противника на больших расстояниях. Ракета-носитель доставляет боевую часть комплекса в квадрат, где обнаружена субмарина противника, а затем «Ответ» осуществляет самостоятельный поиск подводной лодки и наносит по ней удар.

Комплексы «Ответ» планируется устанавливать на боевые корабли класса «крейсер», «корвет» и «фрегат», причем речь идёт как о строящихся кораблях, так и проходящих модернизацию.

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