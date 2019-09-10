Франкфурт-на-Майне, Германия, , 15:44 — REGNUM На автосалоне во Франкфурте дебютировала модель BMW X5 i Hydrogen Next, работающая на водороде. Об этом 10 сентября сообщает Bmwblog.

BMW X5 i Hydrogen Next Bmwblog

Немецкая компания планирует, что первый инновационный автомобиль сойдёт с конвейера в 2022 году. Но это будет лишь мелкосерийное производство. Массовое же производство модели начнется не раньше 2025 года.

Информации о силовом агрегате нового BMW пока нет. Однако известно, что в его состав не входит ДВС. Об этом можно судить по отсутствию патрубков выхлопной системы.

Что касается экстерьера, то в нём имеются элементы, указывающие на принадлежность кроссовера к i-линейке: цвет кузова Mineral White и диски колёс с синими акцентами.

Сообщается, что главными преимуществами авто на водородном топливе является внушительный запас хода и быстрая заправка. Бак такой машины можно заполнить за несколько минут.

Напомним, южнокорейское подразделение компании BMW планирует потратить 35 млн долларов на строительство новых логистических центров и центров по вождению в Южной Корее. Из них 26 млн долларов будут инвестированы в строительство регионального центра дистрибуции в городе Ансоне, расположенного недалеко от Сеула, а остальные 9 млн долларов на создание центра по вождению в Инчхоне — пригороде столицы.

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