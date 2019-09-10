Вильнюс, , 15:23 — REGNUM По итогам августа 2019 года литовский автомобильный рынок легковых автомобилей и машин сегмента LCV (легкие коммерческие автомобили) вырос до 4054 единицы — на 14% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает портал AutoTyrimai.

Портал приводит данные, предоставленные ему Государственным предприятием «Регитра». Согласно этим данным, рынок легковушек в августе рос менее активно. Так, за месяц в Литве было продано 3688 единиц авто (+12%), в то время как машин сегмента LCV — 366 единиц (+45%).

В марочном рейтинге на литовском автомобильном рынке новых машин в августе лидирует Fiat. За отчетный период было реализовано 859 моделей этого бренда.

Второе место занимает Jeep. За август была продана 701 единица американской марки.

Тройку лидеров замыкают автомобили немецкой компании Volkswagen (457 ед.).

Напомним, лидером европейского авторынка в августе стал Германия. За месяц здесь было продано 313 748 машин. Это на 0,8% меньше, чем в августе 2018 года.

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