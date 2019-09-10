Самара, 10 сентября 2019, 14:49 — REGNUM В интернете появились фото двух камуфлированных моделей спорт-универсалов Lada Vesta SW Sport, проходящих тестирование. Снимки размещены на сайте MassCars.ru.

Lada Vesta SW Sport
Lada Vesta SW Sport
MassCars.ru

Тестирование новых моделей проходит на испытательном полигоне недалеко от села Сосновка в Самарской области.

Несмотря на плотный чёрно-белый камуфляж фотошпионы разглядели, что тестируется Lada Vesta SW Sport. На это указывают: небольшой дорожный просвет, массивные диски колёс и два выхлопных патрубка.

Также сообщается, что тестовая модель была замечена в городе Камышин (Волгоградская область) и Кисловодске (Ставропольский край).

Напомним, по результатам опросов, проведенных в период с 2013 по 2019 год, стало известно, что средний возраст владельцев Lada 4×4 составляет 42 года. Средний возраст владельцев Largus и XRAY — 41 год, а Lada Vesta, Granta, Kalina и «Классики» обычно покупают автолюбители в возрасте 37 лет. Самые молодые — это владельцы «самар», «приор» и моделей «десятого» семейства — их средний возраст 34 года.

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