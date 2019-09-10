Дамаск, , 14:36 — REGNUM Сопоставление возможностей устаревшего советского истребителя МиГ-21, стоящего на вооружении ВВС Сирии, и американского истребителя пятого поколения F-22 Raptor оказалось по ряду позиции явно не в пользу F-22. Об этом пишет американское издание Мilitary Watch Magazine.

МиГ-21 был поставлен на вооружение в 1959 году и производился в Советском Союзе до 1985 года. С тех пор он подвергся значительной модернизации. Серийное производство истребителя в Китае закончилось только в 2013 году. Raptor выпускался в период 2005—2009 годов, при этом первоначальный заказ на истребители был сокращён на 75% из-за значительных эксплуатационных затрат.

В статье F-22 называют скальпелем, а МиГ-21 — кувалдой. F-22, несмотря на его хорошие данные для завоевания превосходства в воздухе, очень прихотливая машина. Требования к техническому обслуживанию его настолько высоки, что F-22 Raptor хорошо бы совершать один расширенный вылет в неделю. Основную часть времени этот самолёт проводит на земле.

В то же время МиГ-21 в ходе войны в Сирии совершает по несколько вылетов в день и двадцать вылетов в неделю. МиГ-21 может работать в любых неблагоприятных условиях.

Авторы Мilitary Watch Magazine отмечают, что F-22, несомненно, является лучшим истребителем, и со значительным отрывом, но его стоимость с точки зрения обслуживания и долговечности, вполне может сделать более старые, но более надежные истребители, такие как МиГ-21, более желательными в случае большой затяжной войны.