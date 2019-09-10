Франкфурт-на-Майне, Германия, , 14:17 — REGNUM Перед официальным торжественным открытием автомобильного салона во Франкфурте показали ﻿San Yuan Concept, представляющий из себя смесь кроссовера и двухдверного купе. Видео с изображением концепта размещено на канале Ben 4 в Youtube.

Необычная тайваньская модель также воплотила в себе дизайн трех стилей автомобилей. Спереди авто напоминает Nissan Juke, сзади Toyota CH-R, а внутри есть стилистические сходства с Mercedes-Benz.

Автопроизводитель снабдил новинку двухэкранной цифровой панелью и мультимедийной системой. Интерьер салона выполнен в красном, белом, золотом и хромовом цветах. Внутренняя отделка машины сделана из дерева и углеволокна.

Вероятно, что модель имеет обычный бензиновый мотор, который агрегатируется с «автоматом». На это указывает красная линия тахометра, которая начинается с 6000 об/мин.

Напомним, компания San Yuan основана в 1984 году совместно с японским производителем мототехники Yamaha и располагается в Тайбэе, Тайвань.

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