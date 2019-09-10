Токио, , 13:18 — REGNUM В ближайшее время японская автокомпания Mitsubishi представит новый внедорожник, который будет иметь модульную платформу.

После выпуска прощального внедорожника под названием Final Edition производство легендарного Pajero закончится. Это произойдет в 2019 году. Тем не менее, во многих странах его популярность весьма высока. Среди них Австралия, Китай и ЮАР.

На смену этой модели придёт семиместный вседорожник, имеющий модульную платформу. Его разработкой уже занимаются специалисты, в том числе и из Nissan. Вероятно, что новинка станет клоном модели Pathfinder, однако возможно что и нет, ведь платформа позволяет собирать модели разного класса.

Напомним, в августе 2019 года в РФ было реализовано 3095 новых автомобилей компании Mitsubishi — на 9% меньше, чем в августе 2018 года. Лидером продаж среди моделей Mitsubishi в России в августе стал кроссовер Outlander, который за месяц купили 1900 автолюбителей.

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