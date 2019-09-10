Вашингтон, , 13:05 — REGNUM После планируемой модернизации американский бомбардировщик B-1B Lancer сможет нести вдвое большую ракетно-бомбовую нагрузку и гиперзвуковые ракеты, сообщает представитель авиабазы ВВС США «Эдвардс» .

Это может стать возможным благодаря пакету модернизации самолета, разработка которого ведется в настоящее время. Демонстрацию макетов модернизации американские военные провели в конце августа 2019 года на авиабазе «Эдвардс» в Калифорнии.

В рамках пакета модернизации для B-1B будет приспособлен карусельный подвес для вооружения от бомбардировщика B-52 Stratofortress. На нём станет возможно разместить гиперзвуковую ракету, разработка которой ещё не закончена.

После модернизации бомбардировщик получит возможность нести до 40 единиц разного вооружения вместо нынешних 24-х.

Бомбардировщик B-1B был разработан в начале 1970-х и поступили на вооружение в 1986 году. Самолет имеет изменяемую стреловидность крыла и способен выполнять полеты на сверхзвуковой скорости. Он создавался специально для прорыва советской ПВО. Сначала B-1B считался стратегическим и нёс ядерное оружие, однако в результате поступления в ВВС США бомбардировщика B-2 Spirit он этого статуса лишился.

В настоящее время американцы имеют в строю 62 бомбардировщика Lancer, которые планируется использовать по меньшей мере до 2030 года.