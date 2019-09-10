Токио, , 12:26 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan представил концепт кроссовера IMx EV, который станет вторым электрокаром для Соединённых Штатов.

Nissan IMx EV Glas.ru

Этот электрокар станет одним из восьми полностью электрических авто компании за ближайшие несколько лет. Ранее Nissan уже создал электрическую версию Leaf. Предположительно серийная модель нового кроссовера появится на американском авторынке во втором полугодии 2021 года.

Электрокроссовер сможет проехать без подзарядки 483 км. С 0 до 100 км/ч он будет разгоняться менее чем за 5 секунд.

Кроме того, авто будет иметь футуристический вид и вместительный салон с цифровой приборной панелью. Также электрокросс будет иметь систему ProPilot 2.0. — следующее поколение полуавтономной технологии Nissan.

Напомним, из-за бойкота японской продукции в Южной Корее автокомпания Nissan Motor рассматривает возможность ухода с авторынка этой страны. Экономический бойкот связан с политической и торговой напряженностями между Токио и Сеулом. Он привёл к значительному падению продаж автомобилей Nissan. Так, за восемь месяцев 2019 года автоконцерн продал всего 3581 машину, что на 27% меньше, чем год назад.

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