Берлин, , 12:03 — REGNUM Немецкая автокомпания Opel представила концептуальную модель раллийной версии электрического Corsa-e Rally. Об этом сообщается на портале Глас.ру.

Opel Corsa-e Rally Glas.ru

Предполагается, что Opel Corsa-e Rally заменит версию Opel Adam на этапах ралли.

Мощность концепт-кара составляет 136 «лошадей», а крутящий момент — 260 Нм. Трансмиссия у нового авто электрическая, а привод передний. Раллийная версия Corsa имеет такой же аккумулятор мощностью 50 кВт/ч, что и дорожная версия электрокара.

Для участия в ралли для авто создали специальную подвеску, каркас безопасности, электрический огнетушитель и ковшеобразные кресла. Кроме того, модель оснащена экраном автоспорта с регистратором данных и быстросъемными креплениями для капота.

Ожидается, что цена Opel Corsa-e Rally менее 55 165 долларов (около 3,6 млн рублей).

Напомним, компания Opel планирует привезти до конца 2019 года в Россию кроссовер Grandland X и два минивэна: пассажирскую Zafira Life и новый грузовой Vivaro.

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