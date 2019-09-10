Архангельск, , 11:42 — REGNUM Четыре подлодки сдаст «Севмаш» Военно-морскому флоту России в 2020 году. Об этом в ходе визита в Северодвинск заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, в 2020 году северодвинские судостроители сдадут ВМФ атомную подлодку спецназначения «Белгород», ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Князь Олег» и две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Казань» и «Новосибирск».

Замглавы военного ведомства также отметил, что Минобороны России запланировало поставить флоту две атомные подводные лодки проекта 885М и два атомных ракетоносца 955А.

«В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019» мы подписали контракт на дополнительную поставку флоту двух «Ясеней-М» и в ближайшее время, о чем уже принято решение, подпишем контракт еще на два «Борея-А», — сказал Алексей Криворучко.