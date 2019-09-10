Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM Самым продаваемым хэтчбеком на авторынке Санкт-Петербурга по итогам января-июля 2019 года стала модель KIA Rio X-Line. Об этом 10 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За указанный период KIA Rio X-Line приобрели 1172 петербуржца, что на 28% больше, чем в 2018 году.

Второе место занимает французская модель Renault Sandero. Она разошлась тиражом в 1083 экземпляра. Таким образом, продажи бренда выросли на 5%. На третьем месте отечественная марка Lada XRAY — 527 единиц (-17%).

Четвёртое и пятое места в рейтинге самых продаваемых в Санкт-Петербурге хэтчбеков занимают соответственно KIA Ceed (400 ед.) и Ford Focus (328 ед.). Далее идут: KIA Picanto (253 ед.), Ford Fiesta (124 ед.), Datsun mi-DO (98 ед.), BMW 1-Series (95 ед.) и Volkswagen Golf (89 ед.).

Всего по итогам первых семи месяцев 2019 года жители Петербурга купили 4,6 тыс. новых легковых машин с типом кузова «хэтчбек», что на 1% больше, чем год назад.

Напомним, с января по июль 2019 года в Москве было продано 8,2 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «хэтчбек». Это на 17% меньше, чем было реализовано в столице годом ранее. Наибольшей популярностью среди хэтчбеков в Москве пользуется KIA Rio X-Line. За отчётный период эту модель приобрел 2531 столичный автолюбитель.

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