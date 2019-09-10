Москва, , 11:17 — REGNUM Компания Rolls-Royce получила в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Rolls-Royce Cullinan. Информация об этом появилась в открытой базе Росстандарта.

Согласно документам, основным новшеством в авто стала модификация Black Badge. Rolls-Royce маркирует этой приставкой самые мощные свои машины. Стоит отметить, что Rolls-Royce Cullinan Black Badge официально не представлен, а российский сертификат раскрывает сведения о моторе этой модели.

Судя по документам, автомобиль в базовой версии имеет битурбированный двигатель V12 с рабочим объемом 6,75 л. мощностью 571 «лошадей». Для модификации Black Badge мощность агрегата увеличена до 600 л. с. Кроме того, мотор имеет новый блок управления и другую выпускную систему, однако турбокомпрессоры BorgWarner остались прежними.

Напомним, самой большой популярностью автомобили марки Rolls-Royce пользуются в Москве. За первые семь месяцев 2019 года там было продано 50 экземпляров автомобилей этого британского бренда.

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