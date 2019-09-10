Вашингтон, 10 сентября 2019, 11:07 — REGNUM Американская компания Apple сегодня, 10 сентября, представит новые модели iPhone. Мероприятие пройдет в театре Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Калифорнии.
Планируется, что на мероприятии будут представлены три модели смартфонов, модельный ряд получит название iPhone 11.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сеть попал файл, в котором содержится информация о предстоящем смартфоне iPhone 11 от Apple, а также дате выхода устройства на рынок. Согласно изложенной в нем информации, новые устройства получат названия iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Читайте подробнее: В сеть «слили» файл Apple с информацией о новом iPhone