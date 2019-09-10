Рим, , 10:53 — REGNUM Итальянская автокомпания обновила суперкар Ferrari F8 Spider. Об этом сообщается на портале Глас.ру.

Ferrari F8 Spider Glas.ru

Под капотом суперкара стоит турбированный мотор V8, который похож на движок модели Ferrari 488 Pista. Его рабочий объём составляет 3,9 л.

В качестве обновлений авто — модернизированные выпускные коллекторы из легкого и прочного материала. Новинка весит 1,4 т. Относительно небольшой вес достигнут за счёт использования корпусных элементов из углеволокна.

Автопроизводители снабдили Ferrari F8 Spider подъемной жесткой крышей. Кроме того, машина имеет форму кузова, которая позволяет улучшить охлаждение в авто и увеличить прижимную силу. Рестайлинговое авто стало на 10% аэродинамичнее версии 488 Spider.

Напомним, в конце августа 2019 года компания Ferrari в Австралии объявила отзывную компанию ряда своих моделей. Причиной отзыва стал дефект топливной системы и проблемы с подушками безопасности. Под отзыв попали 300 авто.

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