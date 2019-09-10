Соединённые Штаты Америки, , 10:40 — REGNUM Компания Microsoft представила новый пользовательский интерфейс приложения для управления задачами To-Do. Оно было серьёзно переработано и построено на основе другого приложения Wunderlist, уже полюбившегося многим пользователям.

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Разработчики стремились сделать дизайн простым, но в тоже время современным. Прежде всего, Microsoft отказалась от использования больших заголовков из предыдущей итерации To-Do, сообщает новостной портал The Community. Теперь пользователи могут настраивать списки, подстраивать под свои запросы их внешний вид, появилась тёмная тема.

Обновленное приложение уже доступно на Android, Windows и Mac. Версия для iOS появится после официального релиза iOS 13 в сентябре.

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