Вашингтон, , 10:02 — REGNUM Американская автокомпания Ford начнёт продажи хот-хэтч Fiesta ST в Австралии и Новой Зеландии в первом квартале 2020 года. Об этом сообщается на портале Глас.ру.

Новинку оснастят 197-сильным турбированным трехцилиндровым мотором рабочим объёмом 1,5 л. Максимальная скорость супермини — 232 км/ч.

В пакет опций помощи водителю включены: автономное экстренное торможение при обнаружении пешехода, функция информирования о мертвых зонах, а также помощь в поддержании полосы движения и система предупреждения о перекрестном движении. Кроме того, авто имеет систему распознавания дорожных знаков.

У нового автомобиля имеются фары со светодиодными ДХО и дальним светом, включающимся автоматически.

Напомним, компания Ford подала заявку в патентное бюро США, в которой содержатся эскизы автомобиля со встроенным в багажную дверь видеопроектором. Когда дверь с проектором открыта, на экран, установленный рядом с машиной, можно транслировать изображение.

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