Берлин, , 09:32 — REGNUM ﻿Немецкое тюнинг-ателье Posaidon увеличило мощность Mercedes-AMG GT R с 585 л. с. до 880 л. с. Об этом сообщается на портале Глас.ру.

Рестайлинговая модель, основанная на трековой R-версии, стала самой мощной GT.

Новинка имеет 880-сильный мотор V8 объёмом 4 л. Кроме того, у движка двойной турбонаддув. У рестайлингового авто тюнерам удалось уменьшить время разгона до 100 км/ч. Теперь оно равно 2,9 секунды. Максимальная мощность доработанной версии составляет 360 км/ч.

Сообщается, что основными изменениями, которые позволили увеличить мощность автомобиля, являются два специально изготовленных шарикоподшипниковых турбокомпрессора, кованые поршни и спортивные воздушные фильтры.

Напомним, на сайте Mercedes-Benz Trucks появилась опция онлайн-шоурум. Теперь с помощью неё можно выбрать и купить грузовой Mercedes-Benz. Для этого надо зайти на сайт автокомпании в раздел «Купить» и выбрать понравившееся авто.

Читайте также: Тюнеры обновили Mercedes-AMG GT S