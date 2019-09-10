Таганрог, Ростовская область, , 08:53 — REGNUM Турецкая делегация во главе с Министром сельского и лесного хозяйства Турции Пакдемирли Бекиром посетила Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева, где познакомилась с возможностями самолёта-амфибии Бе-200ЧС. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

На предприятии гости осмотрели линию сборки воздушных машин, сервисный центр и пилотажный тренажер Бе-200. Затем стороны провели переговоры о возможных поставках самолетов для тушения пожаров в Турцию.

Отмечается, что лётная демонстрация российской амфибии впечатлила турецких гостей. Бекир, в частности, отметил маневренные характеристики Бе-200. По его словам, самолёт может найти свое применение в специфических условиях Турции, а переговоры по вопросу приобретения таких самолетов могут быть продолжены уже в ближайшем будущем.

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