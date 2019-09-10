Москва, , 07:54 — REGNUM Южнокорейская автокомпания Hyundai начала в России продажи лимитированной серии кроссовера Creta Rock Edition. Об этом сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Hyundai Creta Rock Edition 32cars

Новинка создана на базе максимально укомплектованной Style с 149-мощным движком рабочим объёмом 2 л. Двигатель агрегатируется с 6-скоростным «автоматом». Creta из лимитированной серии будет оснащаться передним и полным приводами.

В «черный глянец» окрашены боковые зеркала, радиаторная решетка, рейлинги, накладки на задний и передний бамперы. Кроме того, 17-дюймовые легкосплавные диски получили двуцветный дизайн.

В салоне авто кресла обтянуты искусственной кожей коричневого цвета. Передняя панель и вставки передних дверей также выполнены в коричневом цвете.

Creta Rock Edition имеет оснащение для зимы. В автомобиле есть функция подогрева задних кресел, руля, а также электрический подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей.

Напомним, компания Hyundai Motor разработала легкий экзоскелет VEX для промышленных рабочих. С помощью этого устройства рабочие могут поднимать большие грузы и при этом меньше уставать. Главным преимуществом модели является её способность работать без внешнего источника энергии. Вес экзоскелета равен 2,5 кг. Это на 42% меньше, чем у аналогичных продуктов.

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