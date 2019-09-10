Ухань, Китай, , 06:39 — REGNUM Третья по длине в мире и первая в Китае река Янцзы готовится получить самый широкий мост через эту реку, поскольку строительство выходит на финальную стадию, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

Длина Циншаньского автомобильного моста через реку Янцзы в городу Ухань, столице провинции Хубэй на севере Китая, составит 7548 метров, а его ширина — 48 метров. В настоящее время уже ведется укладка асфальта.

По завершению, мост станет самым длинным в мире вантовым мостом с плавающей системой, сообщили в компании China Railway Major Bridge Engineering Group Co., Ltd (MBEC), которая является главным разработчиком проекта.

Мост получит 10-полосную дорогу по 5 полос в каждую сторону. При этом у моста не будет нижних балок, а сам мост будет нависать между двумя огромными опорами треугольной формы по де стороны. При этом, как отмечают инженеры, такая конструкция легко может выдерживать сильный ветер и даже землетрясения.

Ожидается, что мост будет открыт для движения уже в 2020 году, что значительно улучшит качество и пропускную способность дорожной сети Уханя — важного транспортного хаба центрального Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае построен самый широкий «плавающий» вантовый мост без нижних балок