Москва, , 22:08 — REGNUM Российская государственная программа вооружения предусматривает передачу военным морякам до 2024 года десяти атомных субмарин проектов 955А и 885М, сообщил 9 сентября журналистам заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

По его словам, уже принято решение увеличить число атомных подводных лодок, передаваемых ВМФ России.

Такими субмаринами станут стратегические подводные атомные крейсера проекта 955А с межконтинентальными ракетами «Булава», а также многоцелевые атомные субмарины проекта 885М, вооруженные крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр».

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2020 года «Севмаш» планирует передать военным пять атомных субмарин, одна из которых является носителем стратегических глубоководных ударных беспилотников «Посейдон».

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