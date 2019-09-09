Москва, , 21:36 — REGNUM Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» планируется сдать в эксплуатацию в конце 2022 года? и после окончания модернизации он станет самым мощным кораблём в ВМФ России, сообщает 9 сентября агентство РИА Новости со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко.

По словам Алексей Криворучко, военное ведомство завершило проверку хода работ на крейсере «Адмирал Нахимов» и может сообщить, что они выполнены на 50%.

На продолжение модернизации крейсера в текущем году было выделено 29,5 млрд рублей. В итоге «Адмирал Нахимов» будет оснащён высокоточными ракетными комплексами большой дальности, комплексами ПВО «Панцирь-М» и «Форт-М», противолодочными системами «Ответ» и «Пакет-НК».

»Это будет самый мощный корабль Военно-морского флота», — цитирует агентство слова Алексея Криворучко.

Как сообщало ИА REGNUM, атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» — один из четырёх кораблей проекта 1144 на сегодняшний день считается самым крупным военным кораблем неавианосного типа в мире. Однотипными с ним боевыми кораблями являются атомные ракетные крейсера «Пётр Великий», «Адмирал Лазарев» и «Адмирал Ушаков».

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