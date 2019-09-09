Москва, , 17:24 — REGNUM Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) создала новую линейку двигателей для боевых кораблей военно-морского флота России вместо силовых установок, производимых на Украине. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщил генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

Он рассказал, что ОДК удалось выполнить работы по заказу министерства обороны России по разработке базовых газотурбинных двигателей для военно-морского флота России. Разработана линейка двигателей мощностью от 8 тыс. лошадиных сил до 25 тыс. лошадиных сил.

Это двигатели семейства М70 для кораблей класса «Зубр» и «Мурена» на воздушных подушках, а также двигатели М90ФР для кораблей проектов 22 350 и 20 386.

Напомним, что двигатели для боевых кораблей ВМФ России производились на Украине, но после 2014 года все линии кооперации были разорваны. России пришлось восстанавливать производство корабельных двигателей.