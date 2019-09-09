Москва, 9 сентября 2019, 16:08 — REGNUM В августе дилеры Skoda в России продали 7007 новых машин, что на 3,9% больше, чем год назад. Об этом 9 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Всего с января по август 2019 года продажи новых авто чешской марки в России составили 54 142 единицы. Это на 8,9% больше, чем за восемь месяцев прошлого года.
Таким образом, бренд Skoda занял седьмое место по продажам среди всех автокомпаний в РФ. При этом рыночная доля компании, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, составила 4,9%, что на 0,5% больше прошлогоднего результата.
В модельном рейтинге Skoda на российском рынке в августе лидирует компактный лифтбэк Rapid. Его приобрели 2689 покупателей, что на 6% меньше, чем год назад.
Вторую строчку занял внедорожник Kodiaq с результатом 2296 единиц (+23%). На третьем месте данного рейтинга модель Skoda Octavia. Эту модель предпочли 1923 российских автолюбителя, что на 4% больше прошлогоднего результата.
Четвёртое место заняла флагманская модель Skoda Superb — 99 единицы. Здесь мы наблюдаем падение на 31%.
Напомним, по итогам июля 2019 года компания Skoda в России реализовала 7307 своих машин, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
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