Штутгарт, Германия, , 16:16 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил модель с гибридным двигателем GLC, премьера которого пройдёт на автомобильном салоне во Франкфурте. Об этом 9 сентября сообщается на портале Глас.ру.

Mercedes-Benz GLE 350e 4Matic Glas.ru

Mercedes-Benz GLC 350e 4Matic стал первой моделью, которую автопроизводитель оснастил мотором с подключаемым гибридным приводом EQ Power. Агрегат состоит из бензинового двигателя мощностью 210 л. с. объёмом 2,0 л с четырмя цилиндрами и электромотором мощностью 123 л. с. В итоге общая мощность машины составляет 320 «лошадей».

От 0 до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 5,7 секунд. Максимальная скорость авто 230 км/ч. На одном электродвигателе гибрид может проехать 34 км.

Напомним, в ходе международной выставки коммерческого автотранспорта Comtrans-2019 в Москве прошла премьера нового микроавтобуса Sprinter Tourist компании Mercedes-Benz Vans.

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