Москва, , 14:10 — REGNUM Южнокорейская автокомпания KIA планирует выпустить новый KIA Mohave в России в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба корейской марки.

Экстерьер авто новинки отличается большой радиаторной решеткой, на которой будет размещена эмблема модели (правда только для корейского рынка).

Задняя часть машины имеет крупные фонари с вертикальной «световой подписью». Она гармонирует с рисунком головной оптики. Длина нового Mohave составляет 4930 мм, а колесная база — 2895 мм.

На южнокорейском авторынке новый Mohave продаётся с одним вариантом агрегата — дизельным 260-сильным мотором V6 рабочим объёмом 3 л. Движок сочетается с 8-скоростным «автоматом». Привод у автомобиля 4×4 с электронным управлением.

Напомним, в конце августа 2019 года Kia объявила в США отзывную компанию внедорожников Telluride 2020 года. Под отзыв попали 30 тыс. автомобилей южнокорейского предприятия, выпущенных с 9 января по 5 августа 2019 года. Причиной отзыва стала путаница в ремнях безопасности. На авто были установлены ремни, предназначенные для рынка Ближнего Востока. Они не соответствуют нормам Соединённых Штатов, так как не имеют автоматической блокировки втягивающего устройства.

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