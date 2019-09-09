Москва, , 13:39 — REGNUM Итальянский автопроизводитель Iveco планирует организовать в РФ производство легких коммерческих автомобилей (LCV), среднетоннажных грузовиков и увеличить выпуск уже производимых здесь тяжелых грузовиков. Об этом, как сообщает газета «Ведомости», заявил бизнес-директор ООО «Ивеко Руссия» Роберто Каматта.

Каматта уверен, что реализация данного проекта позволит как минимум вдвое увеличить продажи машин в России в течение 3−5 лет. По его расчетам, в 2019 году продажи машин марки Iveco в нашей стране составят около 2300 штук.

Однако для расширения производства автопроизводитель ищет партнера из России, который сможет производить всю линейку грузовиков итальянского автоконцерна, сообщил топ-менеджер компании.

Напомним, по итогам августа 2019 года продажи легковых авто и машин сегмента LCV в РФ составили 145 545 единиц, что на 1,3% меньше, чем в августе 2018 года.

Читайте также: Глава Минпромторга назвал причину спада продаж новых авто в РФ