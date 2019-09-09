Москва, , 13:19 — REGNUM Самой доступной моделью из иностранных брендов на российском рынке является Datsun on-DO. Об этом 9 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самый дешёвый вариант модели в базовой комплектации Access стоит от 490 тыс. рублей. За эту цену можно получить автомобиль с 87-сильным движком объёмом 1,6 л, который агрегатируется с механической коробкой передач.

Кроме того, в каждой комплектации Datsun on-DO есть функция подогрева кресел. Интерьер же модели выполнен из качественных материалов. Он дополняется элементами металлического цвета на дверях, рулевом колесе и приборной панели автомобиля.

Напомним, в России наиболее покупаемой моделью из автомобильной линейки Datsun является седан on-DO. В июле его приобрели 1623 покупателя. Таким образом, продажи модели составили 85% от всего объёма продаж марки в РФ.

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