Новосибирск, , 12:50 — REGNUM Энтомологи из Новосибирска разрабатывают технологии наблюдения за саранчой при помощи дронов, сообщает 9 сентября издание «Наука в Сибири».

Отмечается, что работа проводится в рамках крупной задачи по созданию цифровой карты распространения потенциального вредителя в Новосибирской области. Строя такие модели, учёные в первую очередь ориентируются на растительность, которая используется насекомыми для размножения.

«Космоснимки оказались для этой задачи неудобны. В основном они низкого разрешения (15−60 метров на один пиксел), и участки полыни на них практически неотличимы от другой растительности», — пояснил ведущий научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН, профессор Новосибирского госуниверситета доктор биологических наук Михаил Сергеев.

Вместе с коллегами учёный испытал беспилотник для аэрофотосъемки мест возможного нахождения саранчи на полигоне «Александровское» в Карасукском районе Новосибирской области. Затем фотографии обработали про помощи программ. В результате учёным удалось установить, что снимки пригодны для использования при определении участков, на которых необходимо вести постоянный мониторинг.

Добавим, в Новосибирской области прус и другие виды саранчи в основном встречаются на границе с Казахстаном и Алтайским краем. Последняя большая вспышка их численности случилась в 1999—2001 годах. Для того чтобы предотвратить новое массовое нашествие на сельхозугодья, нужен тщательный мониторинг численности этих вредителей.