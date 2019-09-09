Тольятти, Самарская область, , 12:54 — REGNUM После недельного простоя конвейера производство автомобилей Chevrolet Niva на предприятии «GM-АвтоВАЗ» (совместное предприятие «АвтоВАЗа» и General Motors) возобновлено. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

«Производство автомобилей возобновлено», — сообщили в компании. Остановка выпуска Chevrolet Niva производилась для оптимизации спроса.

Напомним, выпуск Chevrolet Niva был остановлен со 2 сентября 2019 года из-за небольшого спроса на данное авто. По информации агентства «Автостат», по итогам января-июля 2019 года было реализовано 12 163 внедорожника. Это почти на четверть (24,7%) меньше, чем годом ранее.

Напомним также, что во все субботы сентября АвтоВАЗ ввёл дополнительные дневные смены на линии Lada Granta. В эти смены организована работа подразделений и выпуск автомобилей в СКП Kalina.

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