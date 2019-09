Вашингтон, , 12:46 — REGNUM В США выражается озабоченность в связи с российской военной программой развертывания межконтинентальных баллистических ракет морского базирования «Булава». Есть мнение, что Соединённые Штаты не могут позволить себе подобный проект.

Американское издание We are the mighty опубликовало статью под названием «Эта русская ракета может быть последним, что вы когда-либо увидите».

В статье говорится, что ракета РСМ-56 «Булава» в ядерном оснащении является одним из самых впечатляющих вооружений в мире. Она способна пролететь более 5000 миль (9260 километров). Ей оснащены российские подводные лодки класса «Борей». Издание утверждает, что каждая ракета имеет от 6 до 10 ядерных боеголовок мощностью от 100 до 150 тон в тротиловом эквиваленте.

Автор статьи пишет, что одна подводная лодка несёт от 12 до 16 ракет «Булава». В ходе полёта боеголовки движутся по низкой траектории и выбрасывают ложные цели, обманывая средства противоракетной обороны. Издание приходит к выводу, что при консервативном сценарии применения каждая субмарина способна поразить 72 цели размером с город.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ракетоносцы четвёртого поколения проектов «Борей» и «Борей-А» станут основой морских стратегических ядерных сил России. В соответствии с государственной программой вооружений, ВМФ РФ получит десять таких субмарин.