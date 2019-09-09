Москва, , 11:34 — REGNUM Завершается перевооружение усиленного танкового батальона отдельной мотострелковой бригады Северного флота на танки Т-80 БВМ. Это глубоко модернизированные машины, которые наиболее приспособлены к применению в условиях Крайнего Севера.

До конца 2019 года танкисты должны получить более двадцати таких боевых машин. Половина парка бронетехники уже заменена. Об этом пишет пресс-служба Северного флота со ссылкой на заявление Командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газотурбинные танки в России получили вторую жизнь. Первый такой танк — Т-80 — был принят на вооружение Вооруженных сил СССР ещё в 1976 году. Они поставлялись, как правило, в танковые части, стоящие в Восточной Европе. Отличительной чертой танка была высокая скорость движения по шоссе. Он мог быть заправлен любым топливом: бензином, керосином или дизелем. С развалом Советского Союза танки Т-80 были поставлены на хранение.

С учётом необходимости защиты своих арктических территорий в России для этого региона был сделан выбор в пользу газотурбинных танков. Танк с газотурбинной силовой установкой способен плавно трогаться с места и плавно двигаться. При плавном движении он не зарывается в снег и не проваливается при перемещении по глубокому снежному насту. Кроме того, газотурбинный двигатель в отличие от дизельного очень легко завести при низкой температуре.