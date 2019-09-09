Новосибирск, , 11:16 — REGNUM По итогам января-июля 2019 года рынок машин с пробегом в Новосибирске составил 36 615 единиц, что на 0,6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На первом месте по перепродажам в Новосибирске японская марка Toyota. Её доля во вторичном авторынке составляет 24% от всего объема перепродаж машин.

На второй строчке расположился бренд Nissan — на его долю приходится 13,4% рынка. Тройку лидеров замыкает Honda — 8,6%. На четвёртом месте российские автомобили марки Lada. Доля отечественного бренда составляет 6,8%.

В итоге объём вторичного авторынка этих четырёх брендов составляет 52,8%.

Напомним, Новосибирск занимает третье место по объёму вторичного рынка в РФ среди городов-миллионников после Москвы и Санкт-Петербурга.

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