Пекин, , 10:23 — REGNUM В июле после того, как Китай сократил субсидирование покупок электрокаров, мировые продажи авто с электродвигателями упали. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Ссылаясь на данные Sanford C. Bernstein аналитическое агентство утверждает, что подобное падение произошло впервые в истории реализации электрокаров. Всего по итогам июля в мире было продано 128 тыс. авто с электрическими двигателями, что на 14% меньше, чем год назад.

Сообщается, что продажи упали в Китае и Северной Америке, однако в Европе они выросли.

Стоит отметить, что лидером по реализации электрокаров в июле стала американская автокомпания Tesla Inc. За месяц мировые продажи электрических моделей машин Илона Маска составили порядка 20 тыс. единиц. На втором месте китайский бренд BYD Co. Электрокары этой компании приобрели 16 тыс. автолюбителей. Тройку лидеров замыкает немецкая компания BMW — около 9 тыс. единиц.

Напомним, по информации компании «РусГидро», в Приморском крае появилась первая сеть быстрых зарядных станций для электрических автомобилей. Общее их количество составляет 10 единиц. Теперь станции есть во Владивостоке, Уссурийске и Артеме. Такое количество зарядных станций отвечает потребностям региона, являющемуся лидером по количеству электрокаров.

Читайте также: Ford обнародовал тизер электрического Mustang — видео