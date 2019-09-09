Москва, , 09:53 — REGNUM У дилеров BMW в России появились кроссоверы моделей X3 и X4 в модификации M. Об этом сообщается на сайте немецкой автокомпании.

Модели BMW X3 M и X4 M в базовой комплектации имеют 480-литровый мотор V6 объёмом три литра с двумя турбонагнетателями. В модификации Competition движок выдаёт 510 л. с.

Новые модели «обуты» в 21-дюймовые легкосплавные диски серии M. Внутри авто обтянуты кожей Merino. Кроме того, внутри салона имеются спортивные сиденья, новая аудиосистема и проекционный экран.

Напомним, подразделение BMW в Южной Корее планирует вложить порядка 35 млн долларов в строительство новых логистических центров и центров по вождению. На создание центра дистрибуции в Ансоне будет потрачено 26 млн долларов, а для на реализации проекта центра по вождению в Инчхоне — 9 млн долларов.

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