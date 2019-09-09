Нью-Дели, , 09:49 — REGNUM Индия уже в ближайшие десять лет может создать базу на Луне для добычи гелия-3. Об этом, выступая в программе «Война и мир» в эфире DD News, заявил бывший учёный Организации оборонных исследований и разработок Индии (DRDO), глава индийско-российской компании BrahMos Aerospace Сиватхану Пиллай.

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«В области космических исследований мы являемся одной из четырёх стран (наравне с Россией, Китаем и США — прим. ИА REGNUM), которая полностью владеет такими технологиями, — приводит издание EurAsian Times слова эксперта. — Индия сможет создать на Луне завод по переработке огромных запасов драгоценного сырья и доставить добытый гелий-3 на Землю».

Паллай отметил, что гелий-3 станет новым энергетическим материалом будущего, он способен производить в 100 раз больше энергии, чем уран.

Эксперт добавил. Что постоянная база на Луне также станет «центром для будущих запусков» для миссий на другие планеты Солнечной системы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля Индия провела успешный пуск ракеты с беспилотным аппаратом, который отправился на Луну. Космический аппарат Chandrayaan или «лунный корабль» был выведен на орбиту и должен добраться до южного полюса Луны в сентябре. В рамках миссии Chandrayaan на поверхность Луны будет отправлен луноход для поиска воды.

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