Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Компания Nintendo подала в США заявку на патент «гибких» контроллеров к консоли Switch. Об этом 9 сентября сообщил портал Enganget.

https://twitter.com/engadget/status/1170900188149538816

Компания приложила к заявке экскиз, на котором изображена Switch с контроллерами Joy-Con, в верхней части которых расположены шарниры. Предполагается, что это станет возможным благодаря гибкой печатной плате. Ожидается, что нововведение добавит контроллерам эргономичности.

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В августе 2019 года ИА REGNUM сообщило, что Nintendo Switch обошла по многим направлениям такие консоли, как Xbox и PlayStation. В частности, в тот момент консоль лидировала в текущем рейтинге продаж игровых платформ в США.

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