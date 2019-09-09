Москва, , 09:37 — REGNUM Топ-5 регионов России — лидеров по объему вторичного рынка автомобилей сегмента Luxury составило аналитическое агентство «Автостат».

Стоит отметить, что около 60% люксовых автомобилей с пробегом были проданы за период с января по июль 2019 года в России в Москве и Московской области. Так, в столице за отчетный период были перепроданы 487 авто, а в Подмосковье — 149.

Санкт-Петербург на третьем месте в этом рейтинге. Жители Северной столицы купили за семь месяцев 2019 года 93 автомобиля с пробегом сегмента Luxury. На четвертом месте — Краснодарский край, где было продано 48 подержанных люксовых машин. Замыкает топ-5 Чечня (21 ед.).

В остальных регионах было продано менее 20 автомобилей с пробегом сегмента Luxury.

Напомним, за семь месяцев 2019 года в России было продано 774 новых авто сегмента Luxury, что на 5% меньше, чем в 2018 году.

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